2019'da ihracat rekoru tazelendi

TİM Başkanı İsmail Gülle, "2019 yılında küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180,8 milyar dolara taşıyan ihracatçılar Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattı" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen, Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı'nın basın tanıtım toplantısına Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gülle ve iş adamları katıldı. Basın tanıtım toplantısında konuşan Gülle, Türkiye'nin ilk 1000 İhracatçısı Prestij Kitabı basın tanıtım toplantısını gerçekleştirmenin ve başarılı ihracatçıları ödüllendirmenin de kendileri için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarihi rekoru kırılarak 2018 yılında ihracatın 168 milyar dolara ulaştığını belirten Gülle, 2019 yılında da küresel ticaretteki tüm olumsuzluklara rağmen, hükümetin destekleri ile rekoru 180,8 milyar dolara taşıyan ihracatçıların Türkiye'ye haklı bir gurur yaşattığını kaydetti.

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