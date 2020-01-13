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13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

13 Ocak 2020, Pazartesi 00:28
İSİG raporuna göre 115’i kadın 67’si çocuk en az 1736 işçi geçen sene vefat etti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre 115’i kadın 67’si çocuk en az 1736 işçi geçen sene vefat etti. İSİG’in açıkladığı raporlar göz önüne alındığında AKP dönemindeki son 17 yılda iş cinayetleri sonucunda vefat eden işçilerin sayısı 24 bini aştı. Söz konusu iş cinayetlerinin ‘neoliberal düzenin ucuz ve güvencesiz istihdam politikaları’ndan kaynaklandığının belirtildiği raporda, vefat eden işçilerin yüzde 98’inin sendika üyesi olmadığı vurgulandı.

29’u 15 yaş altı 67 çocuk işçi öldü

Ölen 1736 işçinin 115’i kadın, 29’u 15 yaş altında olmak üzere 67’si çocuk işçilerden oluşuyor. İl bazında bakıldığında 181 işçi İstanbul’da, 74 işçi İzmir’de, 72 işçi Antalya’da, 71 işçi Kocaeli’de, 66 işçi Bursa’da ve 56 işçi Ankara’da vefat etti. İşkollarına göre değerlendirildiğinde işçilerin 442’si tarım, 336’sı inşaat, 234’ü taşımacılık, 105’i belediye/genel işler, 104’ü ticaret/büro, 70’i metal, 63’ü madencilik ve 50’si enerji işkolunda vefat etti. Ölüm sebeplerinin 392’si trafik/servis kazası, 285’i ezilme/göçük, 259’u yüksekten düşme, 202’si kalp krizi/beyin kanaması olarak kayıtlara geçti.

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