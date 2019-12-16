3 milyon kişi elektrik faturasını ödeyemedi

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’ın soru önergesine verdiği cevapta ekonomik krizin yurttaşa etkilerini ortaya koydu.

Artıgerçek’teki habere göre CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlara değindi. Demirtaş, Bakan Fatih Dönmez’den son 1 yıl içinde elektrik ve doğalgaz borcunu ödeyemeyen abone sayılarını da açıklamasını istedi. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, “2019 Ocak-2019 Eylül, 9 aylık dönemde borcunu ödeyemediği için hakkında işlem yapılan elektrik abone sayısı 3.365.784, doğal gaz abone sayısı 710.364’tür” dedi. Bakan Dönmez’in verdiği cevaplerı değerlendiren Demirtaş, hükümetin yerel seçimlerden önce zam yapılmayacağı sözünü verdiğini ama 6 ayda vatandaşların insafsız zamlarla karşı karşıya kaldığını vurguladı

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