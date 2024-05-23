4 kişiden 3’ü ekonomiden şikâyetçi

ASAL Araştırma Şirketi, “Türkiye Siyasi Gündemi Nisan ayı Araştırması”nı yayımladı.

Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve Nisan ayı gündem konularıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı. 20-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak’ta 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette seçmenlere, “Günlük yaşamınızı düşündüğünüzde, genel olarak Türkiye Ekonomisi için ‘’iyiye’’ mi yoksa ‘’kötüye’’ mi gidiyor diyebilirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 18,5’i “İyiye gidiyor” cevabını verirken, “Kötüye gidiyor” diyenlerin oranı yüzde 75,5 oldu. Yüzde 6’lık bir kesim ise “Fikrim yok” cevabını verdi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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