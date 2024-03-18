"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

5 milyon hane sosyal yardımla yaşıyor

18 Mart 2024, Pazartesi 01:03
2023’te sosyal yardıma muhtaç hane sayısı 5 milyona dayandı, 3 milyon 509 bin 427 vatandaş karnını yardımla doyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2023 yılı verilerini içeren raporları, Türkiye’deki yoksullaşmayı ve giderek derinleşen ekonomik bunalımı bir kez daha gözler önüne serdi. Bakanlığın verilerine göre, ekonomik krizin altında ezilen 4 milyon 989 bin 456 hane 2023 yılında sosyal yardımlardan yararlandı. Öz ailesinin bakımını sağlayamadığı 164 bin 995 çocuğa ise sosyal ve ekonomik destek verildi. 2022 yılında 151 milyar 900 milyon TL olan devletin sosyal yardım harcaması, 2023 yılında 305 milyar 900 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılında gerçekleştirilen 305,9 milyar TL’lik sosyal yardım harcamasının gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yüzde 1,2 olduğu bildirildi. Türkiye’de 2023’te 4 milyon 989 bin 456 hane sosyal ancak sosyal yardımlar ile ayakta kalabildi. 

Utandıran tablo

BirGün’ün haberine göre 2023 yılında gerçekleştirilen tüm yardımların içinde nakdi yardımların oranı yüzde 98 oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımların türlerine göre dağılımını da paylaştı. Bakanlığın verilerine göre, 2023 yılında 957 bin 164 hanede yaşayan toplam 3 milyon 509 bin 427 vatandaş, karnını gıda yardımı ile doyurabildi. Gıda yardımlarının maddi karşılığı ise 1,2 milyar TL ile ifade edildi. Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız hane sayısı da çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Buna göre, 2023 yılında bakımsız ve sağlıksız olduğu belirlenen 20 bin 846 hanedeki vatandaş için 271,8 milyon TL’lik kaynak aktarıldı. Kaynağın, evlerin bakım ve onarımı için kullanıldığı belirtildi. 

Vatandaş faturaları ödeyemiyor

2023 yılında 1 milyon 966 bin 429 öğrenci eğitim yaşamını, sosyal yardım ile sürdürebildi. Buna göre, ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocukları için 1 milyon 966 bin 429 fayda sahibine yapılan ödeme tutarı, 1,5 milyar TL olarak kaydedildi. İşsiz ve çalışmayan yurttaşların kâbusu olan Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcunu ödeyemeyen kişi sayısının 9 milyonu aştığı da bakanlığın verileriyle ortaya konuldu. Ödeme gücü olmadığı için GSS primlerini ödeyemeyen ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayan 9 milyon 21 bin 162 kişi için yapılan destek ödemesi faaliyet raporuna, 61,1 milyar TL olarak yansıdı. Vatandaşın elektrik, doğalgaz ve kömür gibi ihtiyaçlarını ancak sosyal yardımlar ile karşılayabildiğini gözler önüne seren diğer bazı veriler ise rapora şöyle geçti: Elektrik tüketim desteği: 4 milyon 378 bin 839 hane. Doğalgaz tüketim desteği: 162 bin 666 hane. Yakacak yardımları: 2 milyon 66 bin 649 hane.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Gazze'deki felaket durum her dakika daha da kötüye gidiyor'

    Fransız milletvekilinden Portes: "Apartheid (ırkçı) İsrail’i boykot edin"

    Amerikalı rapçi Müslüman oldu

    AİHM davalarında Türkiye zirvede

    5 milyon hane sosyal yardımla yaşıyor

    Başyazı: 31 Mart’a doğru

    Fenerbahçe, kritik maçta zorlu Trabzonspor deplasmanından galibiyetle döndü

    Yemeklerini banyoda pişiriyorlar! - "Saldırılarda ölmezsek açlıktan, ondan da ölmezsek hastalıktan öleceğiz"

    Dünyanın tepki ve uyarılarına rağmen Netanyahu durmuyor: 'Refah'a saldırı birkaç hafta içerisinde başlayacak'

    Gazze'nin kuzeyine 'havadan' yardımlar sürüyor

    Putin yeniden Rusya Devlet Başkanı oldu

    Emekliye yok, müteahhite var

    İsrail ordusuna katılan Güney Afrika vatandaşları ülkeye döndüklerinde gözaltına alacak

    Karadeniz Ereğli açıklarında batan geminin kayıp personeli 120 gündür bulunamadı

    Oruç tutanlar yüzde 66.5

    Siyonist vahşet onlara da acımadı

    Kumdan pirinç topluyorlar

    İsrail’le ticaret durdurulmalı

    14 milyar dolarlık tarım ürünü ithal edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Başyazı: 31 Mart’a doğru
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa mı, Kemal Paşa mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidar “hata” etmiyor, her şeyi çökertiyor!
    Yeni Asya'dan Size

    Hakemli kitap tetkik heyetleri
    Genel

    AİHM davalarında Türkiye zirvede
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Geçmişte de haksızlıklar oluyordu” öyle mi?
    Genel

    Amerikalı rapçi Müslüman oldu
    Şükrü BULUT

    Ramazan-ı Şerif’i sosyal hayatımıza taşıyamaz mıyız?
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanın kıymettar vaktini zayi etmemeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.