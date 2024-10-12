70 bin 835 TL kazanmıyorsanız yoksulsunuz

DİSK/Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Eylül 2024 dönemine ait ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’ sonuçları yayımlandı.

Verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için (açlık sınırı) aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2024 için 20 bin 478 lira oldu. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler (yoksulluk sınırı) ile birlikte dört kişilik bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 70 bin 835 liraya ulaştı. Tek başına yaşayan bir kişinin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken mutfak harcamaları ile yaşamını idame ettirmek için yapması gereken barınma, ulaşım, eğitim, sağlık vb. harcamalarının toplam tutarı ise 32 bin 933 TL olarak tespit edildi.

Gazete Duvar’ın haberine göre günlük harcamalarda Eylül 2024’de en yüksek maliyet grubunu 197.05 liralık harcama gereksinimi ile meyve sebze grubu oluşturdu. İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 185.5 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri oldu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 132.56 lira olarak belirlendi.

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