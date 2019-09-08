"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

AB'ye ihracat yüzde 10 arttı

08 Eylül 2019, Pazar 13:15
Tarihinde ikinci kez en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan otomotiv endüstrisi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'le 10 ayın en yüksek artış oranına ulaştı.

Türkiye otomotiv sektörü, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 1,7 milyar dolar ihracata imza attı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, otomotiv sektöründe ağustostaki dış satış, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 8 artarak 1,7 milyar dolara ulaştı.

Otomotiv endüstrisi, yüzde 13'lük payla Türkiye'nin toplam dış satışında ilk sırada yer almasının yanı sıra tarihindeki ikinci en yüksek ağustos ayı ihracat rakamını gördü.

Yüzde 8'le 10 aylık dönemin en yüksek artış oranına ulaşan sektörün ocak-ağustos dönemi ihracatı ise 20 milyar dolar oldu.

Ağustosta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 511 milyon dolara çıktı ve ihracattan aldığı pay yüzde 29 olarak gerçekleşti. Tedarik endüstrisi ise geçen ay yüzde 2 artışla 721 milyon dolar dış satım kaydetti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 37 artışla 261 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 5 artışla 129 milyon dolar olurken, diğer ürün grupları arasında yer alan çekici ihracatı da yüzde 51 artış gösterdi.

Tedarik endüstrisinde ABD'ye yüzde 10, Rusya'ya yüzde 39, İspanya'ya yüzde 19 ve Slovenya'ya yüzde 78 ihracat artışı yaşandı.

Ağustosta binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa'ya ihracat yüzde 90 artarken, önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 19, İsrail'e yüzde 44, Slovenya'ya yüzde 75, Hollanda’ya da yüzde 324 artış gerçekleşti. Buna karşılık binek otomobillerde İspanya'ya ihracat yüzde 11, Almanya'ya yüzde 39, Polonya'ya yüzde 24 düştü.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Hollanda'ya yüzde 142, İtalya'ya yüzde 110, Almanya'ya yüzde 127, Slovenya'ya yüzde 182 ihracat artışı olurken, bu grupta Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 20, Belçika'ya ihracatta yüzde 13 düşüş görüldü. Otobüs-minibüs-midibüste ise İtalya'ya ihracatta yüzde 111'lik artış dikkati çekti.

AB'ye ihracat yüzde 10 arttı

Aylık bazda en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya'ya ağustosta yüzde 0,4 azalışla 291 milyon dolar dış satım yapıldı. Fransa 182 milyon dolarlık rakamla ikinci büyük pazar olurken, artış oranı yüzde 26,5 olarak gerçekleşti. Yine İtalya'ya ihracat yüzde 18 artışla 151 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Diğer yandan, ABD'ye yüzde 21, Polonya'ya yüzde 17, Cezayir'e ihracatta yüzde 32 düşüş görüldü. ABD'ye yönelik ihracat düşüşünde, bu ülkeye otobüs-minibüs midibüs ihracatının yüzde 90 gerilemesi etkili oldu.

Ağustosta Hollanda'ya yüzde 79,5, Slovenya'ya yüzde 104, İsrail'e yüzde 44 ve Rusya'ya da yüzde 13 ihracat artışı yaşandı. Hollanda'ya olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 142 ve binek otomobiller ihracatının yüzde 324 artmasının etkili olduğu görüldü.

Ağustos ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yüzde 10 artışla 1 milyar 255 milyon dolar ihracat yapılırken, en büyük pazar olan AB ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 72 oldu. Geçen ay Orta Doğu ülkelerine yüzde 21, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 45 ihracat artışı gerçekleşti.

"İhracata dayalı büyümeye devam edeceğimize inancımız tam"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ağustos ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandığına dikkati çekti.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatındaki çift haneli artışın, ağustos performansında temel belirleyici olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörünün ihracattaki tek temsilcisi OİB olarak, Ticaret Bakanımızın açıkladığı İhracat Ana Planı'ndaki hedefleri gerçekleştirmeye odaklandık. Sürdürülebilir ihracat için katma değerli ürün ve pazar çeşitliliğini önceliğine alan bu plan çok önemli. İhracata dayalı büyümeye devam edeceğimize inancımız tam. Bakanlığımızın, sürdürülebilir ihracat için katma değerli ürün ve pazar çeşitliliğini öncelikli kılan bir plan hazırlamasını çok önemli buluyoruz. Plan, yapısal dönüşümün de çok önemli bir adımı."

AA

Etiketler: otomotiv, ihracat
Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te yıldırımlar 246 kişinin ölümüne sebep oldu

    Şehit Kansuva dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Van kahvaltısı için yeni hedef UNESCO

    Anne ve babaları ilgilendiren uyarılar

    Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?

    Okul servisleri ile ilgili bu uyarılara dikkat!

    Soylu'dan İstanbul ve Ankara'ya kayyım tartışmalarına ilişkin açıklama

    Boris Johnson kabinesinde bir istifa daha

    Potada kritik mücadele yarın

    ABD ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri sona erdi

    Dev maçların tarihleri netleşti

    Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor

    MSB'den ilk ortak kara devriyesine ilişkin açıklama
    📷

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    📷

    Karikatürler

    Sarı yeleklilerin gösterileri 43. haftada da devam etti

    Dorian Kasırgası Kanada'yı da alarma geçirdi

    Andorra karşısında son anda galibiyete uzandık

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Adalet, zulüm ve son pişmanlık!
    Ahmet BATTAL

    Diyanetin kurucusu duâ ister, ederiz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Aşure Günü’nde neler yaşanmıştır? Neler yapılması tavsiye edilir?
    📷
    Genel

    Van’da Bediüzzaman coşkusu
    Faruk ÇAKIR

    Haberlerin zehirli dili
    Genel

    Müsbet hareket mesajı
    Genel

    Soylu'dan İstanbul ve Ankara'ya kayyım tartışmalarına ilişkin açıklama
    Misbah ERATİLLA

    Üstün zekânın yalnızlığı
    Adnan NACİR

    İsrafbul

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.