ABD-Çin arasındaki ticaret geriledi

ABD ile Çin arasındaki dış ticaret hacmi, ağustosta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 azalarak 47,7 milyar dolara geriledi.

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşlarının etkileri 2 ülkenin makro verileri üzerinde görülmeye devam ederken, ABD ile Çin arasındaki ticaret de gittikçe azalıyor.

Çin hükümeti ve Çin Merkez Bankası (PBoC), ticaret savaşlarının etkilerini azaltıcı önlemler almaya devam etse de ABD ile olan ticaret azalışını sürdürüyor. Çin'in dış ticaret verilerine göre, ülkenin hem global hem de ABD özelinde ticaret hacmi düşüş eğiliminde hareket ediyor.

Çin'in dış ticaret hacmi, son 4 aydır geçen yılın aynı dönemine göre gerilerken, ABD ile Çin arasındaki ticaret hacmi de son 9 aylık dönemde 2018'in aynı dönemine göre azalış kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay, 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi konulacağını duyurmuş, daha sonra bazı ürünlerde bu vergileri belirli bir süre ertelediğini açıklamıştı. Analistler, Trump'ın, bu kararı ABD'de artan resesyon beklentileri üzerine aldığını belirterek, aralık ayına kadar ek vergi olmadan alınabilecek ürünlerin ticaretinde önemli artış yaşanacağı beklentisinin boşa çıktığını söyledi.