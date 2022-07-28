ABD ekonomisi yüzde 0,9 daraldı

Yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülen ülke ekonomisi, iki çeyrek üst üste daralma gösterdi.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daralarak teknik olarak resesyona girdi. ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,9 azaldı. Bu yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin aksine küçülme gösteren ABD ekonomisinin, yüzde 0,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi. AA

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