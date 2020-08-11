Akaryakıt satışlarında bayram rekoru

Kurban Bayramı tatilinin başladığı 30 Temmuz'un hemen öncesindeki çarşamba günü 88,6 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı.

Kurban Bayramı tatilinde akaryakıt satışlarında çifte rekor kırıldı. Türkiye'de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde büyük ölçüde artıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu yıl ilk kez Ramazan Bayramı döneminde satışlar ciddi ölçüde azalmıştı. Salgınla mücadelede normalleşme dönemine geçilmesiyle seyahatlerde görülen artış akaryakıt satışlarına yansıdı. Kurban Bayramı tatilinde de bu anlamda rekor kırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 30 Temmuz'un hemen öncesindeki gün (29 Temmuz'da) 73,5 milyon litre motorin, 15,1 milyon litre benzin satışı yapıldı. Toplam 88,6 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırıldı. Arife günü olan 30 Temmuz'da ise 67,5 milyon litresi motorin, 18 milyon litresi benzin olmak üzere toplam 85,5 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı. AA

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