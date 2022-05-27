Akaryakıt zamları günlük oldu

Benzin ve motorine gelen zammın ardından bir zam daha bekleniyor. Benzin grubunda 70 kuruş, motorin grubunda 97 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Önceki gün gelen ve önceki gece yarısından itibaren pompaya yansıyan değişiklikle motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana gelmişti.

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