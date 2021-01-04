AKP’li seçmen de enflasyona inanmıyor

MetroPOLL, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonunun yüzde 14 arttığını açıklamasının ardından bir araştırma yaptı.

Araştırmada enflasyon rakamının ne kadar artmış olduğu soruldu. Araştırma sonucuna göre enflasyonun gerçek rakamını yüzde 30’dan daha fazla görenlerin sayısı yüzde 51.4 oldu. Açıklanan rakamın gerçek olduğunu düşünenler yüzde 11.9 iken, asıl artışın yüzde 14-20 arası olduğunu düşünenler de yüzde 11.9 olarak ortaya çıktı. Enflasyonun yüzde 20-30 arası olduğunu düşünenlerinin sayısı 16.5 iken fikri olmayanların sayısı yüzde 8.4 oldu. 2018 seçimlerinde AKP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 30,4’ü enflasyon artışının yüzde 30’dan daha fazla olduğunu düşünüyor.

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