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29 KASIM 2024 CUMA - YIL: 55

Asgari Ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta

29 Kasım 2024, Cuma 14:05
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

“Asgarî ücret iş dünyasını sarsmasın”
“Talebimiz insanca yaşayabilecek bir rakam”

 

 

AA

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