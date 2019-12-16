Asgarî ücret ne zaman açıklanacak?

Sendikaların 2020 asgarî ücret talebini belirttiği geçtiğimiz haftalarda net 2 bin 500 TL talebi ön plana çıkmıştı. Peki, asgarÎ ücret ne zaman belli olacaK?

AsgarÎ ücret zammı 2020 yılında bir çalışanın alacağı en düşük miktarı gösterecek. Asgarî Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücrette işçiyi temsilen Türk İş, işvereni temsilen TİSK ve hükümet yetkilileri yer alıyor. Cnnturk’teki habere göre 2020 yılı zam oranını belirlemek için ilk toplantı ay başında yapılmış ve izlenecek yol haritası belirlenmişti. Bu toplantıdan çıkan sonuçta hangi toplantının kimin ev sahipliğinde yapılacağı sonucu çıkmıştı. Türk İş’in ev sahipliğinde 10 Aralık’ta yapılan toplantıda asgari sınır olarak 2 bin 500 TL talebi dile getirilmişti.

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Üçüncü toplantı 17 Aralık’ta

Komisyon tarafından TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek üçüncü toplantı ise 17 Aralık’ta yapılacak. Bu toplantıda da işvereni temsilen TİSK taleplerini dile getirecek. Komisyonun gerçekleştireceği dördüncü ve son toplantı ise Bakanlık’ta yapılacak. Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantının sonrasında 2020 yılı asgarî ücret miktarı ve AGİ açıklanacak.