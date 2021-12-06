Asgari ücretlinin 90 gıda da satın alma gücü düştü

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, asgarî ücretlilerin Kasım 2020 – Kasım 2021 döneminde, yani son bir yılda TÜİK istatistiklerine göre 90 gıdada satın alma güçleri düştüğünü açıkladı.

Çakar, “Piyasadaki gıda fiyatlarına göre asgari ücretlilerin satın alma gücü daha da düşüktür” dedi. Asgari ücretlilerin satın alma gücünün düştüğü 90 gıda maddesinin listesini yayınlayan Çakar, “Listede fiyat artışları görülen 90 gıdanın son bir yıllık fiyat artış ortalaması yüzde 35,2893’dür. Ancak, 90 gıdanın piyasa fiyatları TÜİK’in belirlemiş olduğu fiyatlardan yüksektir. Bu durumda, piyasadaki gıda fiyatlarına göre asgari ücretlilerin satın alma gücü daha da düşüktür” dedi.

ASGARÎ ÜCRET İKİ KAT ARTTIRILMALIDIR

Bugün net asgarî ücretin 2826 TL olduğunu söyleyen Turhan Çakar, “Türk-İş’in Kasım 2021 ayına ilişkin dört kişilik ailenin açlık sınırı ise 3191,55TL’dir. Görüldüğü gibi, asgarî ücret açlık sınırının da altındadır. Tek kişinin çalıştığı anne, baba ve iki çocuklu dört kişilik asgarî ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamaktadır. Bugün ve gelecekteki fiyat artışları ve yaşam koşulları dikkate alınarak asgari ücret iki kat arttırılmalıdır” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz