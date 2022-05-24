Aslında 6 lira

Osmaniyeli çay ocağı işletmecisi Hüseyin Pala, “Şu an çayı 2 liraya veriyorum. En ucuz veren benim. Gelen zamlara göre değerlendirmiş olsam, 6 lira yapmam lazım. Çaylarımızın bu kadar yükselmesine gerek yok. Garibanın bir çayı var başka bir şeyi yok” dedi.

Çaya gelen zam, Osmaniye’deki kahvehanelerde müşteri sayısını azalttı. Çay ocağı işletmecisi Hüseyin Pala, “Şu an çayı 2 liraya veriyorum. En ucuz veren benim. Gelen zamlara göre değerlendirmiş olsam, 6 lira yapmam lazım. Çaylarımızın bu kadar yükselmesine gerek yok. Rica ediyoruz bunları engellemesinler, garibanlarımız çayını içsin. Garibanın bir çayı var başka bir şeyi yok” dedi. Pala, “Ben nerden ekmek çıkaracağım? Çay ocağı virüsten sonra açıldığında çay 23 lira, 24 lira liraydı. Şu an 60 lirayı gördü. Ben 2 liraya veriyordum yine 2 liraya veriyorum nasıl vereceğiz? Ya düşüreceğiz ya pahalandıracağız, düşersek biz kazanamayacağız, pahalandırsak gariban içemeyecek. O yüzden buna bir çözüm bulunmasını arz ediyoruz büyüklerimizden.” diye konuştu. Kahvehane işletmecisi Mesut Akharman, “Zamlardan dolayı zam yapmak zorunda kaldık. 2,5 TL yaptık işlerimiz düştü, tam fiyat uygulayamıyoruz sabit müşterilerimiz olduğu için. Günde ortalama 400 satıyorduk 200’lere kadar düştü” dedi. Osmaniye - anka

Okunma Sayısı: 283

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.