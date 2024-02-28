Bayram ikramiyesi nasıl eridi?

Emeklilere yılda iki defa verilen bayram ikramiyesi 2024 yılı için 2 bin lirada 3 bin liraya yükseldi. 2018 yılında yürürlüğe giren bayram ikramiyesi enflasyon karşısında hızla eridi. İkramiyenin alım gücü; dolar, asgari ücret ve benzin ile karşılaştırınca da büyük düşüş net şekilde ortaya çıkıyor.

2018 yılı Ramazan Bayramında emekli ikramiyesi ile 216 Amerikan doları alınabilirken Şubat 2024 itibarıyla bu miktar 98 dolara kadar geriledi. Emekli ikramiyesi ile satın alınan akaryakıt miktarı da ciddi şekilde düştü. Türkiye Petrolleri (TP) verilerine göre Haziran 2018’de kurşunsuz benzinin litresi 6,22 TL idi. Şubat 2024 itibarıyla benzinin litresi 40,45 TL’ye ulaştı. Bu durumda 2018’deki Ramazan Bayramında emekli ikramiyesi ile 161 litre benzin satın alınabilirken Şubat 2024’te 74 litre benzin satın alınabiliyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre, En düşük emekli maaşının asgari ücret karşısındaki oranı da son yıllarda hızla geriledi. 2003 yılında en düşük işçi emekli maaşının asgari ücrete oranı 1.47’ydi. 2023 yılında bu oran 0.71 olurken 2024 yılında 0.61’e kadar düştü. Haber Merkezi

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