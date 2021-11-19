Benzin ve motorine zam kararı

Dolar/TL kurunda yaşanan yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, benzinde cumartesi gününden geçerli olmak üzere yeni bir zam beklentisi olduğunu bildirdi.

Döviz kurlarındaki yükseliş sonrası akaryakıta zam geliyor. Fiyat hem motorinde hem benzinde artacak. Sektör kaynaklarından aldığı bilgiye göre, uluslararası fiyatlarda sert bir düşüş olmadığı takdirde, 20 Kasım Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 52 kuruş, motorin gurubunda 50 kuruş fiyat artışları bekleniyor. Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da ortalama 8 lira 65 kuruşa, Ankara'da 8 lira 73 kuruşa yükselecek. Motorin ise İstanbul'da ortalama 8 lira 69 kuruşa, Ankara'da 8 lira 77 kuruşa satılacak. NTV

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