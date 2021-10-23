Çekya'dan Ahmet Yüce'ye madalya

Çekya Dışişleri Bakanlığı tarafından “Diplomasiye Üstün Katkı Madalyası’na” layık görülen Yüce Auto Skoda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce’ye madalyası İstanbul’da düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Yüce’ye madalyası Çekya İstanbul Başkonsolosu Jiri Cistecky tarafından sunuldu. Törene iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda dâvetli katıldı. 2019 yılından bu yana Çekya Cumhuriyeti’nin dış ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlayan yabancı ülke vatandaşlarına verilen “Diplomasiye Üstün katkı Madalyası” geçtiğimiz yıl Yüce’ye verilmiş, tören pandemi kısıtlamaları sebebiyle bu yıla ertelenmişti.

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