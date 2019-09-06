CHP: Akaryakıt fiyatları araştırılsın

CHP, "Akaryakıttan vergi toplama uygulamasının önüne geçilmesi ve ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir fiyat belirleme mekanizmasının oluşturulması" için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, döviz kurları ele alındığında 20 yılda dolar bazında akaryakıtın pompa satış fiyatının neredeyse aynı kaldığı, ancak TL olarak 10 kata yakın arttığı ifade edildi. Gerekçede, şu ifadelere yer verildi: "2000 yılında benzinin litre fiyatı 0.59 TL, 1 Dolar 0,62 TL idi ve 100 TL'ye 170 litre benzin alınabiliyordu. Ekonomik krizin etkisiyle bir yıl sonra 2001’de benzinin litre fiyatı 1.24 TL olunca 100 TL’ye ancak 80 litre benzin alınmaya başlandı. 2005’te benzinin litre fiyatı 2.57 TL oldu ve 100 TL’ye ancak 38 litre benzin alınabildi. Sonraki 3 yıl boyunca benzinin pompa satış fiyatı arttı ama TL’nin dolar karşısında değeri düştü. 2009 yılına gelindiğinde benzinin litre fiyatı 3.38 TL’ye çıktı, 100 TL’ye alınabilen benzin miktarı ise 30 litreye geriledi. Benzinin litre fiyatı 2010’da 3.87 TL, 2011’de 4.29 TL, 2012’de 4.57 TL, 2013’te 5 TL oldu. 2014 ve 2015’te benzin fiyatlarında dünya petrol fiyatlarındaki dip rakamların etkisiyle bir miktar iyileşme yaşandı ama 2016’dan itibaren bu yön değişti. 2017’de benzinin litre fiyatı 5.66 TL oldu ve 100 TL’ye 18 litre benzin alınabildi. 2018‘de benzinin litre fiyatı 6,24 TL’ye yükseldi, 100 TL’ye alınabilen benzin miktarı ise 16 litreye geriledi. Bugün 1 litre benzin fiyatı 6.87 TL, 1 Dolar 5.84 TL oldu ve 100 TL’ye ancak 14 litre benzin alınabiliyor."



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