Çiftçiye faizsiz çözüm şart

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’li milletvekillerince verilen torba yasayla çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizle yapılandırılacak olmasının sorunu çözemeyeceğini söyledi.

Teklifle çiftçilerin borçlarının yüzde 12 ile 18 aralığında faiz uygulamasıyla yapılandırılacağını belirten Gürer, “Çiftçinin ve besicinin içinde bulunduğu koşularda kredi borç faizleri silinmesi beklenirken faizle çiftçilerin elindekinin, avucundakinin alınması doğru bir yaklaşım değildir” dedi. Çiftçilerin borçlarının 2026 yılına kadar ertelenmesi, faizlerin tamamen silinmesi ve bu süre içinde yeni kredi temin edilmesi için destek olunmasını isteyen CHP Milletvekili Gürer, bu yöndeki teklifinin TBMM’de beklediğini hatırlattı. Ankara - Recep Gören

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