Çimento satışlarında 3’te 1 daralma

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden çimento sektöründe 2019 yılının ilk 11 ayında % 31 oranında düşüş yaşandı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından Çimento Sektörü 2019 Kasım ayı verilerine göre, çimento üretimi bir önce ki yılın aynı dönemine göre % 2,82’lik bir artışla 5,3 milyon ton oldu. 2018 yılının ilk çeyreğinde mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesiyle, satışlar beklenenden fazla artış göstermişti. 2019 yılı kış döneminde mevsimselliğin getirdiği bu olumsuz durum ve 2018 yılının son 5 ayındaki küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma devam etti. Böylece 2019 yılının 11 ayında iç satışlarda %31 oranında düşüş yaşandı. İstanbul - Nihat Orhan



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