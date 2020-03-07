Çin ihracatına 'virüs' darbesi

Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bini geçerken, ticari işletmelerin faaliyetlerini askıya alması üzerine yılın ilk iki ayında ülkenin ihracatı önemli ölçüde düştü.

ABD ile geçen yıl şubat ayında yaşanan “ticaret savaşının” adından ihracat en düşük seviyeye geriledi. Resmi rakamlara göre, yılın ilk iki ayında geçen yıl aynı döneme oranla ihracat yüzde 17,2 düştü, ithalat ise yüzde 4 indi.

Çin, geçen ay, ocak ve şubat rakamlarının birlikte açıklanacağını duyurmuştu. Ekonomi uzmanları ithalatın önümüzdeki dönemde yüzde 16 gerilemesini bekliyor.

ABD ile dış ticaret fazlalığı geriliyor

Çin’in ihracatındaki düşüş, ABD ile dış ticaretteki fazlalığın da gerilemesine yol açtı.

Yılın ilk iki ayı içinde dış ticaretteki fazlalık yüzde 40 düşerek, 42 milyar dolardan, 25,4 milyar dolara indi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Covid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.