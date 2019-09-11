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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Devlete en çok vergi borcu olan şirketler açıklandı

11 Eylül 2019, Çarşamba 11:33
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tabloya göre alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı 47 bin 32.

Gelir İdaresi Başkanlığı zamanı geçtiği halde devlete vergi borcunu ödemeyen şirketleri açıkladı.

Devlete en borçlu şirket 1 milyar 462 milyon 244 bin 129 ile Nursan Metalurji Endüstri Anonim.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre Nursan Metalurji'yi 1 milyar 360 milyon 989 bin 27 TL ile Mustafa Akyol izliyor.

Devlete en fazla vergi borcu olan üçüncü şirket ise Uluslararası Akaryakıt Dağıtım AŞ. Şirketin 1 milyar 189 milyon 251 bin 820 TL borcu bulunuyor.

Vergi borçlusu sıralamasında daha sonra Affan Havacılık (1 milyar 181 milyon) ve Öztürk Gres Madeni Yağ (1 milyar 125 milyon) geliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı tabloya göre alacak süresi geçtiği halde devlete 1 milyon TL üzeri vergi borcu olan şirket sayısı ise 47 bin 32.

Etiketler: vergi, şirket, ekonomi, borç, devlet
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