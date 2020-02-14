Doğalgaz faturaları neden yüksek?

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından cevaplandırılmasını isteğiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

2019’un Ağustos ve Eylül aylarında doğalgaza toplamda yüzde 37’lik zam gelmesi ile kur ve doğalgaz ithalat fiyatlarında ciddi bir değişim olmamasına rağmen gelen zamlarda BOTAŞ’ın 2018’deki 2,5 milyar TL’lik zararının etkili olduğunu söyleyen Karaduman, “Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ’in 27.9.2019 tarihinde doğalgaz fiyatlarında kısa vadede herhangi bir değişiklik olmayacağını belirtikten sonra kısa sürede peş peşe gelen zamların vatandaşın cebini yaktığını müşahede etmekteyiz” dedi. Karaduman Dönmez’e şu soruları yöneltti: “Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki artışın nedenleri nelerdir? İthal ettiğimiz doğalgazın Avrupa fiyatının çok çok üzerinde olmasının nedeni nedir? Avrupa’da son yılların en ucuz doğalgazı tüketilirken ülkemizde elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yüksek olmasının nedenleri nelerdir? Bu yüksek fiyat artışlarına da gelen zamlar karşısında ne yapmayı düşünüyorsunuz?”

Ankara – Recep Gören