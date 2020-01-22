Doğalgaza 2,5 kat fazla ödüyoruz

Bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa’da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye’ye gelen gazın fiyatı ise 250 ila 280 dolar.

Enerji piyasası verilerine göre bin metreküp doğalgazın fiyatı Avrupa’da 110-120 dolar seviyesindeyken Türkiye’ye gelen gazın fiyatı 250 ila 280 dolar. Bu, doğalgaz faturası açısından da yüksek maliyetlere işaret ediyor. dw Türkçe’de yer alan haberde Rusya ile Türkiye arasında doğrudan doğalgaz akışına imkan sağlayan TürkAkım’da vanalar açılırken kamuoyu gelen gazın fiyatlarına ilişkin detaylara odaklanmıştı. Fakat projenin kapasitesi, inşası ile ilgili birçok detay paylaşılırken sözleşmede yer alan fiyatlandırmalara ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımadı.

Enerji piyasası verilerine göre Avrupa piyasalarında bin metreküp doğalgazın fiyatı ortalama olarak 110-120 dolar seviyelerinde seyrederken Türkiye’ye gelen gazın fiyatı 250-280 dolar seviyelerinde. Başka deyişle Türkiye’ye doğalgaz yaklaşık iki kat daha maliyetli ulaşıyor. Türkiye’de seçimlerin olduğu 2019’da doğalgazdaki yüksek maliyetler konut kullanımına belli bir süre yansıtılmamıştı. Fakat seçimleri takiben doğalgaza zamlar uygulanmaya başlamıştı. Bu zamlarla sadece 2019’da doğalgaza toplamda yüzde 37’lik bir zam yapılmıştı.

Gazın maliyeti vatandaşa yansımayacak

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ise hesaplamalarına göre Türkiye’ye gelen yeni gazda ancak yüzde 2’lik bir indirim beklediklerini söyledi. Dilek, “TürkAkım ile gelen gazda Bulgaristan için yüzde 5’lik bir indirim söz konusu olabilir. Fakat hesaplamalarımıza göre Türkiye için ancak yüzde 2’lik bir indirimden bahsedilebilir” dedi.

AsgarÎ ücretin % 10’u doğalgaza

Bütün bu tablo Türkiye’de vatandaşın bütçesi açısından ayrı bir önem taşıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 2019’da gerçekleşen rakamlar üzerinden yaptığı hesaplamalara göre asgarî ücretin yaklaşık yüzde 10’u doğalgaz faturasına gidiyor. Su ve elektrik faturaları da dahil edildiğinde asgarî ücretlinin bütçesinde üç faturanın payı yüzde 20’yi buluyor.