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11 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Dolar 32 TL

11 Mart 2024, Pazartesi 18:45
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dolar kuru TL karşısındaki hızlı yükselişini yeni haftaya da taşıyarak tarihi zirve seviyesini yeniledi.

Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satıldı. 35,0810 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu. Piyasalar cuma günü ABD’den gelen kritik iş gücü istatistikleri sonrasında hareketlendi. ABD’de şubat ayı tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde 275 bin artış gösterdi.

Haber Merkezi

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