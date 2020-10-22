Dolar'da son durum ne?

Merkaz Bankasının faiz kararının ardından dolar/TL 7,9845 ile tarihi zirveyi yeniledi. Kur şu dakikalarda 7,97'de seyrediyor. Euro/TL ise 9,43'ten işlem görüyor.

Merkez Bankası, beklentilerin aksine politika faizini yüzde 10,25'te bıraktı. Faiz artış beklentileri 1 ile 3 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 1,75 puan seviyesindeydi. Merkez Bankası politika faizini 2018 Eylül ayından sonra ilk kez geçen ay artırmış, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti. Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken uzmanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi. NTV

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