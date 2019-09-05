Dolar düşmeye devam ediyor

Dolar/TL'de enflasyon verisi ile başlayan ve küresel düşük faiz öngörüleriyle devam eden aşağı yön devam ediyor.

Dolar/TL'de beklentilerin altındaki enflasyon verisinin ardından başlayan ve dün de devam eden düşüş eğilimi ve TL'nin pozitif ayrışma trendi devam ediyor. Enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalara odaklı seyir izleyen dolar/TL'de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Kur haftaya 5.85 civarında başlamıştı. Dolar/TL dün 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.65'i test ettikten sonra bu sabah 5.6465'e kadar geriledi.



Okunma Sayısı: 368

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.