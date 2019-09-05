Dolar düşmeye devam ediyor

Dolar/TL'de enflasyon verisi ile başlayan ve küresel düşük faiz öngörüleriyle devam eden aşağı yön devam ediyor.
Dolar/TL'de beklentilerin altındaki enflasyon verisinin ardından başlayan ve dün de devam eden düşüş eğilimi ve TL'nin pozitif ayrışma trendi devam ediyor.
Enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalara odaklı seyir izleyen dolar/TL'de ticaret savaşları baskısı gözleniyordu. Kur haftaya 5.85 civarında başlamıştı.
Dolar/TL dün 20 Ağustos'tan beri ilk kez 5.65'i test ettikten sonra bu sabah 5.6465'e kadar geriledi.