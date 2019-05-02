Dolar/TL 6 lira seviyesinde

Dolar/TL bir günlük resmî tatil ve TCMB’nin enflasyon raporunun ardından güne 5.97 civarında başladı.

Dolar 7 lirayı görür Bankacılar küresel piyasaların ve veri gündeminin yakından takip edileceğini belirttiler. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 2.25 ile yüzde 2.50 aralığında sabit tuttu ve faizleri yakın zamanda ayarlamak için çok da istekli olmadığının sinyalini verdi. Fed istihdam artışının devam etmesi, ekonomik büyüme ve zayıf enflasyonun hafif yükselebileceği ihtimalinden destek buldu. Fed Başkanı Jerome Powell iki günlük politika toplantısının sona ermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Şu anda politika yaklaşımımızın uygun olduğunu düşünüyor; her iki yönde hareket ettirmek için güçlü bir gerekçe görmüyoruz” diye konuştu. Dolardaki güçlü seyrin de etkisiyle dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında işlem görmeyi sürdürüyor. 30 Nisan akşam saatlerinde 5.95 civarında işlem gören dolar/TL dün sabah 5.9837’ye yükseldi. Kur saat 10:05’de 5.9790 seviyesindeydi. Aynı saatte euro/TL 6.7040 seviyesinde seyretti.

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