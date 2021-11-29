Ekonomik güven endeksi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre endeks kasımda yüzde 2 oranında azalarak 99,3’e geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasım ayında yüzde 7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 112,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında artarak 93,6’ya yükseldi. Tüketici güven endeksi 0 ile 200 aralığında değer alır. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösterir. Haber Merkezi

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