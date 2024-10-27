Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), “Son Kaynak Tedarik Tarifesi” limitlerinde değişiklik yaparak elektrikte yüksek tüketim limitini düşürdü.

EPDK’nın yeni düzenlemesiyle yıllık 5 bin kilovatsaat üzeri elektrik tüketen konut ve iş yerleri sübvansiyon desteği olmadan piyasa fiyatlarından elektrik kullanacak. Böylece, yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen konut ve iş yerleri, devlet desteği olmaksızın elektrik masrafları serbest piyasa fiyatları üzerinden karşılanacak. Bu uygulama ile elektrik faturalarında önemli artışların yaşanabileceği belirtiliyor. EPDK’nın kararını değerlendiren Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, elektriğe “gizli zam” yapıldığını söyledi. Sosyal medya hesabı X üzerinden ‘elektriğe gizli zam’ başlıklı bir paylaşımda bulunda Babuşcu, “Yıllık 5 bin kw tüketimi olan konutlar ve ticarethaneler sübvansiyonlu elektrik kullanamayacak. Bu gruba girenler tedarikçisini bulacak, elektriğini satın alacak. Bunların mevcut durumda, örneğin 200 TL olan faturası katlanacak ve 500 TL civarına çıkacak” dedi. Haber Merkezi

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