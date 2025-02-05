Emekçinin hakkı verilmeli

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ocak ayı enflasyonunun yüzde 5,03 olarak açıklandığını belirterek, “Hakem Kurulu Kararı olan %6 artış oranının büyük bir kısmı ilk aydan eridi. Kamu görevlilerine ve emeklilerine neredeyse Ocak ayı enflasyonu kadar (sadece 1 aylık) artış yapıldı. Ya da diğer bir ifadeyle Hakem’in Kararı hemen hemen 1 ayda eridi” dedi.

Enflasyonda rakam oyunu - TÜİK: % 42,12 - ENAG: % 81.01 7 Ocak Salı günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünden “Yırtık, dikişle kapatılabilecek durumdayken önlem alınmalıdır. Aksi takdirde zaman kaybedildikçe yama da tutmayacaktır” diye seslendiklerini hatırlatan Yalçın, “Zaman geçiyor ve yırtık büyüyor. Kamu İşvereni acilen kayıpları görmeli ve gereğini yapmalıdır” diye konuştu. Ankara - Mehmet Kara

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