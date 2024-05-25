Emekli ikramiyesi bayramdan önce hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin 3 bin lira olan bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu programinda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, “Kamu kurumları arasında Türkiye’nin en büyük veri merkezinin bulunduğu, 211 uygulamamızla e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurumuz. Anlık olarak 400 bin talebi gerçekleştiren ve aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısına sahibiz.” dedi. AA

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