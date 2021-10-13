Enerji Bakanı'ndan doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den doğalgaz talebi ve enerji fiyatlarına ilişkin açıklama yaptı.

Kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü belirten Dönmez, "Uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarımızın olması elimizi rahatlatan bir unsur" dedi. Enerji fiyatlarına ilişkin konuşan Dönmez: "Enerji fiyatlarının küresel ekonomileri allak bullak ettiği bir dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlarımıza en az seviyede yansıması için bütün çabayı ortaya koyuyoruz. Hanehalkını, esnafımızı ve üreticilerimizi korumak için elimizdeki tüm imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu. NTV

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