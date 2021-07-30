"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Enerji ithalatı faturası Haziranda % 131 arttı

30 Temmuz 2021, Cuma 15:00
Türkiye’nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 131 artarak 3 milyar 632 milyon 869 bin dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Haziranda Türkiye’nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 22 milyar 627 milyon 705 bin dolar oldu. Bu tutarın 3 milyar 632 milyon 869 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu. Geçen yılın Haziran ayında bu rakam 1 milyar 572 milyon 723 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde sanayi üretimindeki artış ve ekonomik aktivitelerdeki canlanma ülkenin enerji ithalatı faturasına yüzde 131 artış olarak yansıdı. Öte yandan, ham petrol ithalatı Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,89 artarak 2 milyon 855 bin 62 tona yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye alev alev... Neden ders alınmıyor?

    Enflasyon ekonomiyi zorlayacak

    Hükümetin göçmen politikası ne?

    Gün sayıyorlar

    Her 5 kişiden biri internetten alıyor

    İstanbul’un yüzde 41’i aşı olmak istemiyor

    Dünya genelinde orman yangını alarmı: On binlerce hektarlık alan küle döndü!

    Dualarla uğurlandı...

    Pazardaki fiyatlar cep yakıyor

    HRW: Yunanistan ayrımcı ve uyumsuz politikalarına son vermeye zorlanmalı

    Son 24 saatte 22 bin kişinin testi pozitif çıktı, 69 kişi vefat etti

    Yurt genelindeki 81 yangının 70'i kontrol altına alındı

    KKTC’den BM’ye tepki

    24 İhvan mensubuna idam

    Süper Lig'de ilk 3 haftanın programı belli oldu

    21 milyonu aşkın kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı

    35 timden oluşan 750 özel harekat polisi İran sınırında nöbette

    Irak'ın kuzeyinde 40'a yakın terör hedef imha edildi

    ABD'de özel iş yerleri ''aşı zorunluluğu'' getiriyor

    Orman yangınında vefat eden Akdemir (25) itfaiye ekiplerine su taşımış

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveret, istikamet, itidal ve ittihad
    Cevher İLHAN

    “Bu açık seçik bir sansürdür”
    Ahmet BATTAL

    Şefkat ve şirket
    Genel

    Türkiye alev alev... Neden ders alınmıyor?
    Cenk ÇALIK

    Sorguya çekileceğimiz nimetlerin büyüğü: Soğuk su
    H. Muharrem OKUR

    Seni çok seviyorum
    Sebahattin YAŞAR

    Risale-i Nur dersleri ‘özel’dir
    Faruk ÇAKIR

    Yandık, ama ders aldık mı?
    Risale-i Nur'dan

    Hayatımızı dahi tesanüde feda etmeye mükellefiz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.