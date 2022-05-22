Enflasyonda üç haneye gidiyoruz

Prof. Dr. Aziz Çelik, Türkiye’de üç haneli enflasyonun 20 yıldan daha fazla süredir görülmediğini hatırlatarak ”Göstergelere baktığımızda yıl sonunu bu senaryoyla karşılarız” dedi.

Resmi verilere göre yıllık enflasyon nisanda yüzde 69,97 olarak açıklanmıştı. Ancak bağımsız sosyal bilimcilere göre oran çok daha yüksek. Sol haberden Sancak Yıldız’a konuşan Prof. Çelik, üç haneli enflasyonun psikolojik bir sınır olduğunu belirterek, yıl sonunda bu senaryonun gerçekleşeceğini öngördü.

Profesör şunları kaydetti: ”Ayrıca ÜFE ve TÜFE farkın giderek kapanacağını ve TÜFE’nin ÜFE’ye doğru yükseleceğini söyleyebiliriz. ÜFE’nin bu kadar yüksek seyrettiği bir noktada TÜFE’nin yerinde sayması beklenemezdi. ÜFE’ye baktığımızda zaten üç hanelere çıktığını görüyoruz. Bu nedenle enflasyonun varacağı yer de bugünden bellidir. Zaten şimdiden üç haneyi geçen mal ve hizmet grupları var. Gıda yüzde 90’larda iken, ulaşım enflasyonu yüzde 105.”

Haber Merkezi