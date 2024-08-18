Erdoğan’ın koruma giderleri 90 bin emekli maaşını buldu

Bir taraftan kamuda tasarruf yapılacağı belirtilerken bir yandan da AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için harcama rekorları imza atılmaya devam ediliyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında Erdoğan’ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 1 milyar 133 milyon TL harcadı. Bu harcama en düşük emekli aylığı olan 12 bin 500 TL ile kıyaslandığında, yaklaşık 90 bin emeklinin bir aylık maaşına denk geliyor. Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi’nin ilk beş ayda yaptığı harcama 2023 yılının tamamında yapılan 1 milyar TL’lik harcamaya bu yılın ilk yarısında geçti. BirGün’ün haberine göre Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra ailesini de koruyor. Haber Merkezi

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