Esnaf borcunu ödeyemeden, 2. kez dükkan kapattı

Pandemi sebebiyle binlerce esnafın yeniden işyerini kapatmak zorunda kaldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf Mart ayında kapanan işyerlerinin borcunu daha ödeyemeden ikinci kez işyerini kapattı. Esnafa kira, elektrik, su ve doğalgaz gibi ödemelerine bir destek sağlanmazsa bu kez çok sayıda esnaf işyerini açmamak üzere kapatmış olacak” dedi.

Çok sayıda esnafın uzun süredir hem işyerinin hem de oturduğu evin kirasını ödeyemediğini söyleyen Palandöken, “Haziran ayında normalleşme süreci başlamış olsa da birçok esnafın işleri yüzde 30 kapasite ile dönüyordu. Bu da esnafın Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait olup sonbahar aylarına ertelediği borçlarını ödemeye dahi yetmiyordu. En azından devlete olan borçlar yeniden yapılandırılacak diye sevinirken bir kez daha gelen kapatma kararları esnafı perişan etti. Esnafın kepenklerini bir daha açılmamak üzere kapatmaması için mutlak surette esnafa kira yardımı yapılmalı, kapalı olunan dönem için elektrik, su ve doğalgaz paraları alınmamalı. Ayrıca, esnafın yanında çalışan kalfa ve çırak için kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulaması getirilmeli” sözlerine yer verdi. HABER: RECEP GÖREN *** “Şahıs şirketleri de destek ihtiyacında” ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ticaret Bakanlığı tarafından pandemi nedeniyle darda olan esnafa fatura ve kira ödemeleri için hibe desteği sağlanmasına dair çalışmaların çok yerinde ve önemli olduğunu belirterek, “Ticaret Odalarımıza kayıtlı şahıs şirketleri ve küçük işletmeler de destek ihtiyacında. Esnafımıza destek sağlanırken bizim üyelerimiz de unutulmasın.” dedi. İşletmelerin kayıtlı oldukları kuruluşlara göre değil, büyüklük, ciro ve istihdama göre değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, “Ankara Ticaret Odamıza kayıtlı işletmelerin yüzde 20’si şahıs şirketi. Bugünün en çok sıkıntı çeken restoran, lokanta, kafe işletmecileri, pastacı, çikolata ve tatlıcılar dikkate alındığında Odamıza kayıtlı üye sayısı 7 bini aşarken, Esnaf Odaları’nın üye sayısı 5 bin civarında. Aynı işi yapan ancak kayıtlı kuruluşu farklı olan işletmeler aynı değerlendirilmeli ve desteklerden aynı ölçülerde faydalandırılmalıdır.” dedi. Ankara - Adnan Solmaz

Okunma Sayısı: 287

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.