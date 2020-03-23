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23 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Esnaf tedbir istiyor

23 Mart 2020, Pazartesi
ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli” dedi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı işletmeler için alınması gereken tedbirler konusunda öneriler getirerek, işletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek sağlanması gerektiğini bildirdi. Çelikus, yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı devlet ve millet dayanışmasının önem arz ettiğini ifade ederek, zor günlerde insanların birbirlerine karşı azami seviyede dayanışma ve hoşgörü göstermelerinin gerekliliğini vurguladı.Salgına karşı alınan tedbirleri desteklediklerini belirten Çelikus, salgının ardından esnaf ve KOBİ’lerin altından kalkamayacağı bir tabloyla karşılaşmamaları için bazı tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğunu da kaydetti.      

İŞTE İSTENEN TEDBİRLER

Çelikus, ivedi bir şekilde alınması gereken tedbir önerilerini şöyle sıraladı:      

- İşletmelerin ay sonunda ödeyecekleri kira, elektrik, su, doğal gaz ve maaş ödemelerine destek verilmeli,      

- İşletmelerde çalışan personelin su, elektrik, doğal gaz ve telefonlarının kesilmemesi ve ödeme tarihi gelmiş faturalarının ödemeleriyle kredi kartı borçlarının ve kredi taksit ödemelerinin faizsiz olarak ertelenmeli,      

- Devletin kiracısı konumundaki işverenlerin kira ödemelerine kolaylık getirilmeli,      

 - Çek ödemelerine yönelik idari ve hukuki işlem en az 1 ay ötelenmeli,      

- Günlük veya haftalık yevmiye ile çalışan kişilerin ve bakmakla yükümlü olduğu ailelerinin mağdur olmaması için, İşsizlik Sigortası Fonundan destek sağlanmalı,      

- Süresi dolan veya yenilenmesi gereken idari ve ticari işlem ve belgelerin süreleri uzatılmalı,      

- e-haciz işlemleri 3 ay durdurulmalı.

AA

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