Evlenmenin maliyeti en az 400 bin TL

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com, önceki yıl başlattığı “Evlilik Maliyeti Fiyat Araştırmasını” bu yıl da tekrarladı.

Araştırmadan çıkan sonuçlar, yeni evlenecek çiftleri kara kara düşündürecek türden. Araştırmalarına göre, önceki yıl 90 bin TL olan evlenmenin başlıca masraf kalemleri olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 400 bin TL’ye yaklaştı. Yeni evlenecek çiftleri en çok zorlayan masrafların başında salon kiraları geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 50 bin TL’den başlıyor. Avantajix.com dijital pazarlama direktörü Sevda Köseibiş, 2021’de 561 bin 710, geçen yıl da 574 bin 358 çiftin evlendiğini hatırlatarak, “Bu yıl da 600 bin çiftin evlenmesi bekleniyor. Düğün sektöründe artan fiyatlar aileleri çok büyük borç yüküne sokuyor. Birçok kalemi zorunlu olarak yeni evlenecek çiftler üstleniyor.

İstanbul - Seyhan Şentürk