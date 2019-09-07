Fasulye üreticisi dertli

Fasulye üreticisi, ürünlerinin rafta üç katı fiyatla satıldığını görünce içlerinin yandığını söyleYErek dertlerini dile getiriyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, fiyattaki istikrarsızlığın çiftçiyi alternatif ürüne yönelttiğine dikkat çekerek, tarımdaki plansızlığın üretici ve tüketiciyi vurduğunu söyledi.

Gürer yaptığı açıklamada, “Çiftçi perişan, ithalatçı ile aracı zengin oluyor. Patates yıllarca depoda kaldı, geçen yıl tüketici pahalı patates aldı, ama parayı üretici değil aracı kazandı. Çiftçi bölgede ekime uygun ürünleri denemeye başladı. Geçen yıl nohut ekti, para etmedi halen stokta nohut var. Bu kez fasulye ekimi bölgede yaygınlaştı, yaklaşık 96 bin dekar alanda fasulye ekimi yapıldı” dedi.

Çiftçi tarlada gördüğü Gürer’e dert yanarak şöyle konuştu: “Geçen yılki fiyat beş lira idi. Girdi fiyatları iki kat arttı. Bu yıl tüccar bizden kilosu 5.70 TL den ürün alıyor, köyden şehre varıyorum, fasulyenin kilosu 12 lira ile 15 lira arasında satılıyor. Ürünümün rafta üç katı fiyatla satıldığını görünce içim yanıyor. Devlet bana destek vermesin, ürünümü değerine satacak yolu göstersin. Yıllarca patates ektim zarar ettim. Geçen yıl patates tüccara geçti, fiyat patladı. Bu kez fasulye ekelim dedik maliyetimizi bile karşılayamadık. Bildiğimiz tek iş çiftçilik. Aklımız erdi ereli toprağı ekeriz. Her geçen yıl bir önceki yılı arıyoruz. Ürettiğimiz elimizde kalıyor. İthal ürün sopası ile de piyasa düşük tutuluyor. Bu iş aracıya yarıyor. Aracı da olmasa ortada kalacağız. Yetkililer tarlaya gelmeden, gelip halimizi görmeden her şey güllük gülistanlık gibi açıklamalar yapıyorlar. Gerçekten üretici çiftçi olarak borç batağındayız.”