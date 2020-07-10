Genç işsizlik arttı

TÜİK’in Nisan 2020 işsizlik rakamlarına göre işsizlik %12.8 olurken, genç işsizlik 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4’e ulaştı.

İşsizlik oranı yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise yüzde 13,8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı da 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4’e ulaştı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin kişi azalarak 3 milyon 775 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 14,9 oldu.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 41,1 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin kişi azalarak 25 milyon 614 bin kişi, istihdam oranı ise 4,9 puanlık azalış ile yüzde 41,1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,5’i tarım, yüzde 20,9’u sanayi, yüzde 4,9’u inşaat, yüzde 56,7’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 24,4, İSTİHDAM ORANI YÜZDE 26,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puanlık artışla yüzde 24,4, istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık azalışla yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puanlık artışla yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleşti. İstanbul - anka