Gençler iş bekliyor

İŞSİZLİK ÖZELLİKLE GENÇLERDE, COVİD-19 SALGINI İLE BİRLİKTE TARİHÎ SEVİYELERE ULAŞTI.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türkiye’de uzun yıllardır kronik bir sorun haline gelen işsizlik, Covid-19 salgını ile birlikte tarihî seviyelere ulaştı. Hükümet işsizlikte düşüş olduğunu öne sürse de, iş gücündeki azalma rekor seviyelere gelmiş durumda” dedi. Trabzon sokaklarının nabzını tuttu, işsiz gençlerle sohbet ettiğini söyleyen Kaya, “Elinde özgeçmişi ile iş başvurusu yapmaya giden bir genç ile sohbet ettim. Üniversite mezunu gencimiz iş bulamıyor ve diplomalı garson olmak için başvuru yapıyor. Bu gencimiz ‘diplomam garson olmama yetti, Allah’a şükür’ diyerek aslında ülkenin halinizi özetliyor” dedi. Karantina tedbirleri ile geçen Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin işsizlik verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre çalışan sayısı 2 milyon 585 bin kişi azaldığını söyleyen Ahmet Kaya, Türkiye’nin en büyük sorununun işsizlik olduğuna dikkat çekti.

BU ÜLKENİN EN BÜYÜK SIKINTISI İŞSİZLİK

Ahmet Kaya, “Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Mezunu olan bu gencimiz mesleğini yapamıyor, atanamıyor, iş bulamıyor ve garsonluk için iş başvurusu yapmaya gidiyor. Diplomam garson olmama yetti diyen bu gencimiz garsonlukta iş bulabilmesine neredeyse sevinecek halde. Yazık değil mi bu gençlerimize. Pırıl pırıl gençlerimiz bin bir zorlukla ve büyük fedakârlıklarla tahsillerini tamamlıyorlar. Aileleri her türlü maddî sıkıntıya göğüs germiş, dişinden tırnağından arttırmış ve gençlerimizi okutmuş. Aileler üzerine düşeni yapıyor da hükümetin işsizliği bitirmek ya da azaltmak adına hiçbir politikası yok. İşsizlik, TÜİK yetkililerini değişmekle, rakamlarla oynamakla bitmez. Ülkeyi yönetenler bu sesi duyun. Bu ülkenin en büyük sıkıntısı bu. Bu ülkenin gençleri sizden iş bekliyor, aş bekliyor” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören