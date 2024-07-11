Hazır giyimde iflaslar artıyor

Türkiye’nin yüksek maliyetleri, dünyadaki resesyon, hedef ülkelerdeki seçim çalışmaları ve savaş ortamı gibi etkenler, hazır giyim sektörünün Haziran ayında ihracatında ciddi düşüşler yaşanmasına yol açtı.

Sektör, dış satımda yüzde 21,3’lük bir kayıp yaşarken, en yüksek ihracat yapan sektörler sıralamasında uzun bir sürenin ardından üçüncülüğü çelik sektörüne kaptırdı. Sektör temsilcileri, fiyat farkı nedeniyle siparişlerin rakip ülkelere kaydığını ve döviz kurundaki baskının devam etmesiyle beklenen ihracat artışının gerçekleşmediğini belirtti. Ekonomi Gazetesi’nden Yener Karadeniz’in haberine göre, Merkez Bankası ve İstanbul Sanayi Odası verilerine göre, kapasite kullanım oranları ve yeni siparişlerde düşüşler yaşanıyor. İkinci çeyreğin son ayında üretimde daralma, istihdam ve satın alma faaliyetlerinde de azalma gözlendi. Sektör temsilcileri, kalıcı bir iyileşme için katma değerli üretimin önemine vurgu yaparken, TL’nin aşırı değerli hale gelmesinin de süreci zorlaştırdığını söyledi. Haber Merkezi

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