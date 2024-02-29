Hissedilen enflasyon % 106.9

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), 2023’te açıklanan (resmi) tüketici enflasyonunun ortalama yüzde 53,4 olmasına karşın hissedilen (algılanan) enflasyonun yüzde 106,9 olduğunu açıkladı.

DİSK-AR’dan yapılan açıklamaya göre, Ocak 2024 ayı sonunda kamuoyuna yansıyan tartışmaların ardından yapılan başvurular ve çalışmalar sonucunda hissedilen (algılanan) enflasyona ilişkin TÜİK’in ham verilerine ulaşıldı. 2023 yılında hissedilen enflasyon açıklanan resmi enflasyonun yaklaşık 2 katı oldu. Ortalama hissedilen (algılanan) enflasyon 2023’teki ortalama açıklanan (resmi) enflasyonun 53 puan üzerinde hesaplandı. 2022 yılında hissedilen (algılanan) enflasyon ortalama 98,44 iken ortalama açıklanan (resmi) enflasyon yıllık ortalama yüzde 71,98 olarak gerçekleşti. Böylece resmi (açıklanan) enflasyon ile hissedilen (algılanan) enflasyon arasındaki fark 36,8 puan oldu. 2021 yılında ise ortalama hissedilen (algılanan) enflasyon yüzde 56,39, ortalama açıklanan (resmi) enflasyon yüzde 19,42 ve aradaki fark 34,91 puan oldu. Haber Merkezi

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