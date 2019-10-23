“İndirim sezonlarına kural getirilmeli”

Henüz kış gelmeden başlayan kış indirimlerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Birçok büyük mağazada daha kış gelmeden kışlık ürünlere yüzde 50’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. Artık indirim sezonu diye bir sezon kalmadı. Fiyatlar önce şişirilip sonradan indirim varmış gibi eskisinden bile pahalıya satılıyor. Bu aldatıcı kampanyalar tüketicinin güvenini zedelediği gibi ekonomiye de zarar veriyor. Vatandaşları yanıltan ve piyasanın dengesini bozan indirim kampanyalarına çeki düzen getirilmeli” dedi. Ankara - Recep Gören

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