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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

İngiltere'de enflasyon arttı, işsizlik düştü

18 Mayıs 2022, Çarşamba 13:38
İngiltere'de enflasyonun yükselişi hız kesmedi. Ülkede yıllık bazda enflasyon oranı geçen ay son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 9 oldu. Gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde başlıca rolü oynadı.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, nisan ayında yüzde 9'a çıktı. Bu rakam, ONS'nin istatistiksel modellemesine göre enflasyon oranının yüzde 11'e çıktığı 1982 yılından bu yana görülen en yüksek düzey olarak açıklandı.

Enerji fiyatlarına uygulanan tavan tarifesinin geçen aydan itibaren yükseltilmesi ülkedeki milyonlarca hane halkının ısınma ve elektrik faturalarını geçen ay yüzde 54 oranında arttırdı. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş hem enerji hem de gıda fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Dar gelirlilere destek çağrısı

Açıklanan enflasyon rakamlarına göre ülkedeki yaşam standartları 1950'lerden bu yana en büyük düşüşü yaşıyor. Bu durum hayat pahalılığına karşı halkın desteklenmesi için Boris Johnson hükümetine yapılan çağrıları güçlendirdi. 

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde hükümetin artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde hükümetin gelir vergisinde indirime gidebileceği ve enerji faturalarını ödemekte güçlük çeken dar gelirli kesime bazı destekler sunmak için planlar üzerinde çalıştığı aktarılıyor.

Ancak yoksulluk karşıtı sivil toplum örgütleri ısınma, elektrik ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan sorunun daha da ümitsiz hale dönüşmemesi için desteğin bir an önce verilmesi gerektiğini vurguluyor.

Artan hayat pahalılığı karşısında yeterince sosyal destek sunmamakla eleştirilen Johnson ay başında yaptığı açıklamada enflasyon riskine karşı herkesi koruyamayacaklarını ifade etmişti. Johnson hükümeti ekonomik krizden çıkış yolunun ekonomik büyüme ve yüksek nitelikli istihdam olduğunu savunuyor.

Ülkede yeni iş olanağı işsiz sayısından fazla

Öte yandan dün açıklanan rakamlara göre ülkede işsizlik oranı son 48 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 3,7'ye düştü. Yeni iş pozisyonları ise 1,3 milyona yükseldi. Böylece ülke tarihinde ilk defa yeni iş pozisyonu işsiz sayısını geçti. 

Ancak ONS'in açıkladığı rakamlara göre ikramiyeler dışındaki ücret artışı fiyat artışının gerisinde kaldı. Bu durumun enerji ve gıda fiyatları arttıkça daha da şiddetlenmesi bekleniyor.

Yeni verilere göre iş değiştirenlerin sayısında da rekor artış yaşandı. Bu değişimin işten çıkarmalar değil, istifalar sonucu olduğu belirtildi.

ONS yılın ilk çeyreğinde artan istihdam oranının pandemi öncesi seviyenin altında kaldığına dikkat çekti. Verilere göre pandeminin başından bu yana yaklaşık yarım milyon kişi iş gücü piyasasından tamamen çekildi. 

Öte yandan yeni iş imkanlarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: İngiltere, enflasyon, işsizlik
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