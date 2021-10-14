"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İnşaat maliyeti arttı, konut satışları azaldı

14 Ekim 2021, Perşembe
Türkiye’de konut satışları yılın ilk 9 ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 azaldı. İnşaat maliyet endeksi ise ağustosta yüzde 42 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2021 konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 147 bin 143 oldu. İnşaat maliyet endeksi ise 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,13 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,83, işçilik endeksi yüzde 1,19 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,94, işçilik endeksi yüzde 21,54 arttı. Konut satışlarında İstanbul 28 bin 229 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 14 bin 218 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 8 bin 806 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 14 konut ile Hakkâri, 41 konut ile Ardahan ve 78 konut ile Şırnak oldu.

Yüzde 20,1 düştü

Konut satışları Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18,3 azalışla 949 bin 138 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 azalış göstererek 29 bin 759 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artarak 43 bin 967 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,1 azalışla 287 bin 156 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artış göstererek 103 bin 176 oldu.

En çok İstanbul’da satıldı

Gazete Duvar’ın haberine göre, toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 azalışla 661 bin 982 olarak gerçekleşti. Diğer ülke vatandaşlarına yapılan konut satışları Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,8 artarak 6 bin 630 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 995 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 358 konut satışı ile Antalya, 408 konut satışı ile Ankara izledi. Eylül ayında İran vatandaşları Türkiye’den bin 323 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 990 konut ile Irak, 540 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnşaat maliyeti arttı, konut satışları azaldı

    Sağlık sektörü kaosa sürükleniyor

    518 bin kişi işsizlik maaşına başvurdu

    Tarım Kredi, çiftçiyi bitirecek

    Van'daki İran ajan şebekesine MİT operasyonu

    3. doz aşı için TURKOVAC başvuruları e-Nabız üzerinden alınmaya başladı

    24 günde 1458 bina yıkıldı

    İngiltere ekonomisi tedarik kriziyle sarsılıyor: 6 tüketiciden 1'i temel gıdaya ulaşamadı

    Yarın başlayacak 2. ek yerleştirme tercih işlemleri 18 Ekim'e kadar sürecek

    Tedbirler azaldı vak’alar arttı

    Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

    Orman yangınlarıyla mücadele çalıştayı başladı

    Akşener: Bu ucube sistemin devri artık bitti

    Yabancıya konut satışında aylık rekor kırıldı

    Rusya: Afganistan’da teröristlere silah tedarik yolları kapatılsın

    Fahrettin Koca'dan 'Turkovac’ açıklaması

    KKTC Başbakanı istifa etti

    Enerji Bakanı'ndan doğalgaz açıklaması

    'Siyasi cinayetler işlenecek' iddiasına soruşturma

    'Japonya'da kendimi savunamayacağımı anladım'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim rüşvetleri de, baskı politikaları da iktidarı kurtaramaz
    Faruk ÇAKIR

    Bu kadar hukuksuzluk her yerde olur mu?
    Ahmet BATTAL

    Yap anketini, al sonucunu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhtıra sonrası ilk genel seçim
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dön eve anne, bana imanı öğret!”
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bediüzzaman’ın siyaset anlayışı
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede farkındalık (2)
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık- 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.