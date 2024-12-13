İş dünyasının asgarî ücret tahmini: 23.750 TL

AGS Global’in “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırmasına göre, 2025 yılına dair asgari ücret tahmini ortalama 23 bin 750 TL olarak belirlendi. Bu da, asgari ücrette yaklaşık yüzde 40’lık bir artış olacağına işaret ediyor.

‘Asgari ücret enflasyonun nedeni değil, çözümün parçası’

Asgari ücretli yılda bir altın kaybetti Bloomberg HT’nin haberine göre, “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırmasında iş dünyası temsilcileri, 2025’in şirketler için denge yılı olacağına işaret etti. Katılımcıların yüzde 49,5’i, dünya ve Türkiye ekonomisinin bir önceki yıla göre daha kötüye gideceğini öngörüyor. Türkiye özelinde bu oran yüzde 58,4’e çıkarken, hem dünya hem de Türkiye için iyimser olanların oranı ise yüzde 29,9. Haber Merkezi Haber Merkezi

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